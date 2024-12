Frauen-EM: adidas präsentiert Spielball "Konektis"

Der Sportartikelhersteller adidas hat kurz vor der Gruppenauslosung für die kommende Fußball-EM der Frauen den offiziellen Spielball "Konektis" präsentiert. Das Design des Balles enthält Anspielungen auf die Topografie der Schweizer Berge sowie grafische Darstellungen prominenter Wahrzeichen jeder der acht Austragungsstädte. Das Turnier findet vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz statt.

Am Montagabend (18.00 Uhr) werden im Swiss Tech Convention Center in Lausanne die Gruppen ausgelost. 16 Teilnehmer werden auf vier Gruppen verteilt. Vize-Europameister Deutschland befindet sich mit Weltmeister Spanien und Frankreich sowie den Gastgeberinnen in Topf 1.