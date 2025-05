Frauen-EM: Amy Macdonald singt ARD-EM-Song

Der Song "Is This What You've Been Waiting For?" der Sängerin Amy Macdonald (37) ist der offizielle ARD-Song der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Wie der Sender am Freitag bekannt gab, wird der Song im Rahmen der Live-Übertragung des "Finaltags der Amateure" am Samstag zum ersten Mal in der ARD zu hören sein.