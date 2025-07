Frauen-EM: Titelverteidiger England verliert zum Auftakt

Titelverteidiger England ist mit einer schmerzhaften Niederlage in die Frauen-EM in der Schweiz gestartet. Das Team von Nationaltrainerin Sarina Wiegman verlor das Topspiel gegen Frankreich in Zürich verdient mit 1:2 (0:2). Damit droht dem Europameister, der beim Triumph 2022 alle sechs Spiele gewonnen hatte, schon am Mittwoch gegen die Niederlande das frühe Aus.