Freigang vor EM: "Wir glauben an den Titel"

Laura Freigang hat mit den deutschen Fußballerinnen den ganz großen Coup bei der Europameisterschaft fest im Blick. "Wir glauben an den Titel", sagte die 27-Jährige am Rande eines Medientermins des EM-Partners Lidl in Berlin.

"Es ist nicht so, dass wir den Anspruch haben, wir wissen, es ist ein hartes Turnier, und mit Ansprüchen spielt es sich nicht immer am besten", erklärte Freigang: "Aber wir wissen, dass wir das schaffen können. Das ist der Ansporn." Man müsse in ein Turnier immer "mit der absoluten Überzeugung" reingehen, diese werde sich das Team "hoffentlich auch von Spiel zu Spiel mit guten Leistungen" erarbeiten.

Am Donnerstag kommt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück in Herzogenaurach zur finalen Vorbereitung vor der EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) zusammen. "Da fängt es schon an zu kribbeln, wenn man weiß, jetzt geht es auf das Turnier zu", sagte Freigang. Am 30. Juni reist das DFB-Team ins Base Camp nach Zürich, am 4. Juli (21 Uhr/ARD und DAZN) geht es zum Auftakt gegen Polen. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli).

Nach den Nations-League-Spielen gegen die Niederlande (4:0) und in Österreich (6:0) gehen die DFB-Frauen mit Selbstvertrauen in das Turnier. "Es war wichtig für uns, zwei Spiele zu haben, in denen wir 90 Minuten unsere Leistung bringen. Das waren zwei überzeugende Ergebnisse ohne Gegentor", betonte Freigang. Diesen "positiven Push" nehme die Mannschaft mit. Zudem habe das Team "viel gelernt in den letzten Monaten, auch über uns als Mannschaft. Wir wissen, was wir brauchen", sagte die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt: "Jetzt geht es daran, das auch umzusetzen."