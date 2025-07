Fünftes Finale: Wiegmans ganz besondere Serie

Die englische Fußball-Nationaltrainerin Sarina Wiegman hat durch den Einzug ins Endspiel der EM in der Schweiz ihre erstaunliche Serie ausgebaut. Wenn der Titelverteidiger am Sonntag (18 Uhr/ZDF, DAZN und MagentaTV) in Basel nach dem Pokal greift, steht die niederländische Erfolgsgarantin zum fünften Mal in Folge bei einem Finale eines internationalen Turniers an der Seitenlinie - Rekord.

Das Erfolgsgeheimnis der 55-Jährigen? "Ich weiß es nicht", sagte Wiegman nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung im Halbfinale gegen Italien lachend: "Ich bin die Glückliche, dass ich mit so vielen guten Leuten zusammenarbeiten darf."

Die unglaubliche Serie begann als Trainerin der Niederlande. Wiegman führte Oranje sowohl ins EM-Finale 2017 als auch ins WM-Endspiel zwei Jahre später in Frankreich. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land sicherte sich Wiegmans Team durch ein 4:2 gegen Dänemark den Titel, bei der WM verloren die Niederländerinnen dann aber 0:2 gegen die USA.

In der Folge wechselte Wiegman auf die Insel - und gewann bei der Heim-EM 2022 mit den Lionesses den Pokal. Im Endspiel jubelte England nach einem dramatischen 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland über den ersten Titel eines Frauen- oder Männerteams seit der Männer-WM 1966. Bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Australien verlor Wiegman mit ihrem Team dann im Endspiel 0:1 gegen Spanien.

Bei der EM in der Schweiz standen die Engländerinnen nun mehrmals kurz vor dem Aus. Doch sowohl beim 3:2 nach Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Schweden als auch im Halbfinale gegen Italien retteten sie sich eine Runde weiter - und hielten damit auch die Serie ihrer Trainerin am Leben. "Es ist so besonders, ein Finale zu spielen", sagte Wiegman: "Ich kann es selbst kaum glauben."