Gipfelsturm vor EM-Mission: Überraschung für DFB-Frauen

See, Berge, Alphornbläser: Die deutschen Fußballerinnen haben sich mit einem passenden Ausflug auf ihre Mission Gipfelsturm bei der EM in der Schweiz eingestimmt. Erst stand am Dienstagnachmittag von Luzern aus eine Bootstour auf dem Vierwaldstättersee auf dem Programm, dann ging es per Zahnradbahn auf die Rigi, die Schweizer "Königin der Berge".