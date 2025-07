Gwinn verlässt DFB-Camp am Sonntag

Nach ihrem verletzungsbedingten EM-Aus wird Kapitänin Giulia Gwinn das DFB-Teamquartier in Zürich am Sonntag verlassen. Die 26-Jährige kehrt in Absprache mit ihrem Verein FC Bayern nach München zurück, um sich dort nach ihrer Innenbandverletzung im linken Knie in Behandlung zu begeben, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstagabend mitteilte.

Um ihr Team vor Ort zu unterstützen, ist demnach eine Rückkehr nach Zürich zum dritten Gruppenspiel der DFB-Auswahl am 12. Juli (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Schweden geplant. Gwinn hatte sich bei Deutschlands EM-Auftakt am Freitag gegen Polen (2:0) verletzt, bereits in der ersten Hälfte musste die Außenverteidigerin unter Tränen ausgewechselt werden. Ihr erstes Turnier als DFB-Kapitänin war für Gwinn nach nicht einmal 40 Minuten beendet.