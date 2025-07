Hitze lässt Gwinn kalt: "Wird keine Entschuldigung sein"

Auch Giulia Gwinn und ihre Kolleginnen schwitzen im Training vor dem EM-Auftakt bei hochsommerlichen Temperaturen in der Schweiz - für die Kapitänin stellt die Hitze aber kein großes Problem dar. "Das wird keine Entschuldigung sein. Da geht es dann allen Spielerinnen gleich", sagte die Kapitänin der DFB-Frauen vor dem ersten Spiel gegen Polen am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in St. Gallen.

Co-Trainerin Saskia Bartusiak erklärte, dass das Training angepasst werde: "Wir legen immer ausreichend Trinkpausen ein. Wir können gegen das Wetter nichts machen. Die Spielerinnen kommen damit sehr gut klar." Der Trainerstab dosiere zudem "die Trainingseinheiten Richtung Freitag so, dass wir keine Überbelastung mehr bekommen".

Laut Gwinn ist schon das Trainingslager in Herzogenaurach vom Wetter her ähnlich beanspruchend gewesen. "Wir haben alle so super mitgezogen, keine hat gemeckert", berichtete die Verteidigerin von Bayern München. "Außerdem haben viele von uns letztes Jahr bei Olympia erfahren, wie es ist, in der Hitze performen zu müssen, auch über 120 Minuten."