Hoeneß kritisiert Preispolitik der UEFA

Anzeige

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Preispolitik der UEFA bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland kritisiert. "Wir haben durch eine Firma eine Loge in der Allianz Arena. Diese Loge mussten wir kostenlos der UEFA zur Verfügung stellen für die EM. 14 Tage vor der EM wurden wir angeschrieben, wir können uns ja eine Loge mieten. Und die sollte dann nur für das Schottland-Spiel 2500 Euro pro Ticket kosten. Das sind bei 13 Plätzen 39.000 Euro", sagte Hoeneß beim 75-jährigen Vereinsjubiläum des SV Seligenporten. Er habe daraufhin beschlossen: "Die können uns den Buckel runterrutschen, und wir haben die nicht gemietet."

Die Konsequenz sei gewesen, wird Hoeneß in der Bild-Zeitung weiter zitiert, dass die Loge beim Schottland-Spiel leer blieb, "weil kein Mensch so bescheuert war, sie zu kaufen". Deshalb die Forderung des 72-Jährigen: "Das Spiel muss für den Bürger, für den kleinen Mann genauso finanzierbar sein, wie für den, der sich ein 1000-Euro-Ticket leisten kann. Sonst werden die Stadien auf Dauer nicht so voll sein wie jetzt."