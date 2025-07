Italien will im EM-Halbfinale "nicht aufhören"

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft will sich ihren EM-Traum auch von Champion England nicht zerstören lassen. "Sie sind die Titelverteidigerinnen, wir haben großen Respekt vor ihnen, weil sie Spielerinnen haben, die das Spiel entscheiden können, wenn sie nur möchten. Aber jetzt sind wir so weit gekommen - wir wollen weiter daran glauben und hier nicht aufhören", sagte Kapitänin Cristiana Girelli vor dem Halbfinale gegen die Lionesses am Dienstag (21.00 Uhr) in Genf.

"Wir möchten uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir erreicht haben", ergänzte die erfahrene Stürmerin von Juventus Turin, die mit ihren drei Toren einen großen Anteil am Vorstoß in die Vorschlussrunde hatte. "Wir werden das Spiel bis ins letzte Detail vorbereiten, wie wir es immer tun - und wir müssen daran glauben, dass es weiter gehen wird."

Einen Schlüssel zum Erfolg sieht die 35-Jährige in Trainer Andrea Soncin. "Unser Glaube, gegen jedes Team bestehen zu können, ist groß. Er sagt uns immer, dass wir mutig sein und wirklich Fußball spielen sollen, weil wir die Qualität dazu haben. Und das zeigen ja auch unsere Leistungen und die Ergebnisse", meinte Girelli.

Italien stand bislang zweimal im EM-Finale. Sowohl 1993 gegen Norwegen (0:1) als auch vier Jahre später gegen Deutschland (0:2) verloren die Azzurre das Endspiel.