Köngliches Lob für Englands Fußball-Heldinnen

Nach ihrer dramatischen Titelverteidigung im EM-Finale haben Englands Fußballerinnen ein dickes Lob vom britischen Königshaus erhalten - und dürfen eine der berühmtesten Fußball-Hymnen erstmals richtig zu Ende führen. Seine "herzlichsten Glückwünsche zum Gewinn der Europameisterschaft 2025", sprach König Charles III. den alten und neuen Europameisterinnen zu ihrem großen Triumph auf X aus.

Seit "mehr Jahren, als ich mich erinnern kann, singen die englischen Fans den berühmten Song 'Football's coming home'", führte der König weiter aus. Denn den "Fußball nach Hause bringen" kann das Team von Erfolgstrainerin Sarina Wiegman nun erstmals so richtig - schließlich wurden alle Titel einer englischen A-Nationalmannschaft bisher nur auf heimischem Boden gewonnen.

Am Dienstag wird nach dem Sieg gegen Spanien in Basel (3:1 i.E.) der große Silberpokal nicht nur den englischen Fans präsentiert, sondern es soll erneut auch vor royalen Augen gefeiert werden. Die für den Mittag vom englischen Fußball-Verband FA angekündigte offene Busparade zu Ehren der Mannschaft führt die Fußballerinnen über die berühmte englische Prachtstraße The Mall und endet direkt vor dem Buckingham Palace.

"Wenn ihr nun mit dem Pokal, den ihr vor drei Jahren in Wembley gewonnen habt, nach Hause zurückkehrt, bin ich sehr stolz darauf, dass die Lionesses durch ihre sportlichen Fähigkeiten und ihre großartige Teamarbeit diese Worte wahr gemacht haben", schrieb der König weiter, den Fußballerinnen gebühre dafür "die herzlichste Anerkennung und Bewunderung meiner ganzen Familie. Gut gemacht, Lionesses".

Geht es nach dem König, soll die nächste große Siegesfeier dann bereits in zwei Jahren stattfinden: "Die nächste Aufgabe ist es, wenn möglich, die Weltmeisterschaft 2027 nach Hause zu holen!", beendete er sein Schreiben.