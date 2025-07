König Charles III. gratuliert England zum Finaleinzug

Mit ihrem dramatischen Einzug ins EM-Finale haben Englands Fußballerinnen auch Begeisterung im Haus Windsor ausgelöst. König Charles III. sprach den Titelverteidigerinnen nach dem Sieg im Halbfinale gegen Italien ein Sonderlob aus. "Meine Frau und ich gratulieren Ihnen, den stolzen Lionesses, gemeinsam mit unserer ganzen Familie herzlich zum Erreichen des Finales", hieß es in einer Mitteilung.

"Ihr Weg bis hierher war einfach bemerkenswert und hat das Können, die Entschlossenheit (und die Nervenstärke!) unter Beweis gestellt, für die Ihr Team zu Recht gefeiert wird", schrieb der König. Trotz langen Rückstands hatte sich das Team von Sarina Wiegman mit einem 2:1 nach Verlängerung noch sein Ticket für das Endspiel am Sonntag in Basel erspielt. Die Leistungen würden "unzählige Mädchen und Frauen im ganzen Land inspirieren und beweisen erneut, dass mit Engagement und Teamwork alles möglich ist".

Für das Endspiel gegen Weltmeister Spanien oder Rekordeuropameister Deutschland wünscht er viel Erfolg. "Da ich den Kampfgeist der Lionesses kenne, vermute ich, dass uns am Sonntag ein weiteres spannendes Spiel bevorsteht", schrieb Charles III.: "Viel Glück, England. Möget ihr erneut zum Sieg stürmen."

Thronfolger Prinz William schloss sich dem royalen Lob an. "Brillante Leistung! Ein Spiel vom Ruhm entfernt!", schrieb er auf X. Premierminister Keir Starmer gratulierte ebenfalls. "Was für eine Leistung, Lionesses! Im Finale und die Nation inspiriert - Let’s bring it home."