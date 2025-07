Kraus über Berger: "Ein perfektes Torhüterinnenspiel"

Für die frühere Fußball-Nationaltorhüterin Katja Kraus hat die Viertelfinal-Heldin Ann-Katrin Berger bei der EM neue Maßstäbe gesetzt. "Ich fand sie in dem Spiel gegen Frankreich beeindruckend. Gar nicht so sehr wegen der Parade, die natürlich spektakulär anzusehen war, sondern wegen ihres gesamten Spiels. Vielleicht ein perfektes Torhüterinnenspiel, eines, von dem man als kleines Mädchen träumt", sagte Kraus im ran-Interview vor dem Halbfinale der DFB-Auswahl am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen den Weltmeister Spanien.