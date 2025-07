Künzer schwärmt von Kapitänin Gwinn: "Macht sie richtig gut"

Nia Künzer hat DFB-Kapitänin Giulia Gwinn kurz vor dem Start der Europameisterschaft in der Schweiz in höchsten Tönen gelobt. "Ich begleite sie schon einen Ticken länger als nur in ihrer Kapitänsrolle. Sie ist nochmal wahnsinnig gewachsen, auf und neben dem Platz", sagte die DFB-Sportdirektorin im Sport1-Webformat Spotlight. Wenn man sehe, wie Gwinn "sich im Team bewegt, wie sie Stimmungen einholt und versucht, alle mitzunehmen: Das macht sie richtig gut."