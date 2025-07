Merz zuversichtlich vor EM-Halbfinale: "Sehen uns in Basel"

Bundeskanzler Friedrich Merz kann das EM-Halbfinale der deutschen Fußballerinnen gegen Spanien nicht live verfolgen - zeigt sich bezüglich eines Finaleinzugs aber zuversichtlich. "Wir sehen uns in Basel", schrieb Merz unter ein Video in den Sozialen Netzwerken, in dem er dem DFB-Team von Bundestrainer Christian Wück für das Duell mit dem Weltmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) viel Erfolg wünschte.

Er habe "noch nie bei einem Fußballspiel so gefiebert" wie beim Viertelfinal-Krimi gegen Schweden (6:5 i. E.) am Samstag, sagte Merz: "Das war sensationell. Fußballgeschichte für Deutschland."

Der CDU-Politiker hat sein Kommen für ein mögliches Endspiel am Sonntag angekündigt. Das Halbfinale am Mittwoch könne er nicht verfolgen, da der französische Staatspräsident Emmanuel Macron zu Besuch sei. "Ich wünsche euch jeden Erfolg. Wenn das gut geht, sehen wir uns am Sonntagabend in Basel im Stadion zum Endspiel. Ich freue mich riesig darauf."