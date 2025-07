Nach Absage: Schweizerinnen trainieren wieder

Aufatmen im Lager der Schweizer Fußballerinnen: Die Gastgeberinnen sind bei der Vorbereitung auf ihr historisches EM-Viertelfinale zur Normalität zurückgekehrt. Nach der Trainingsabsage wegen einer Erkältungswelle am Vortag konnte die "Nati" am Mittwoch wieder normal üben. Das Duell mit dem Weltmeister, das erste K.o.-Spiel der Schweizerinnen bei einer EM, steigt am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN).

Am Dienstag war das Training noch ausgefallen, weil gleich fünf Spielerinnen mit Erkältungssymptomen zu kämpfen hatten. Die Verlegung sei erfolgt, um die "qualitative Trainingsgestaltung zu gewährleisten", hieß es vom Verband. Am Mittwoch standen dann alle 23 Spielerinnen auf dem Platz, auch die angeschlagene Kapitänin Lia Wälti (Knie) und Außenverteidigerin Nadine Riesen (Fuß).

Zu den Erkrankten sollen unter anderem Stammkraft Julia Stierli und Coumba Sow gehört haben, die bereits am Sonntag beim öffentlichen Training gefehlt hatten. Die Betroffenen trugen im Teamumfeld Masken und wurden beim Essen isoliert.

Die Gastgeberinnen hatten sich als Zweite der Gruppe A für die K.o.-Runde qualifiziert. "Wir fühlen uns selbstbewusst und von den Fans getragen", betonte Kapitänin Wälti mit Blick auf Spanien.

Auch die Politik zieht mit. In den Kneipen im Spielort Bern darf nach dem Viertelfinale unabhängig vom Ausgang bis tief in die Nacht gefeiert werden. Die Stadtverwaltung kündigte eine Freinacht zu Ehren der "herausragenden Leistung" der "Nati" an. Die Fanzone auf dem Bundesplatz, wo das Spiel beim Public Viewing gezeigt wird, bleibt bis 0.30 Uhr geöffnet.