Nach EM: Lahm wünscht weitere Großveranstaltungen

Philipp Lahm (41) wünscht sich nach der Fußball-EM im Sommer des zu Ende gehenden Jahres weitere sportliche Großveranstaltungen in Deutschland. "Dieser Sommer hat den Menschen die Hoffnung gegeben, dass es schöne, demokratische Feste sein können. Die EM und die Olympischen Spiele in Paris haben das bewiesen", sagte der EURO-Turnierdirektor im kicker: "Großveranstaltungen haben einen Sinn. Das war davor nicht mehr der Fall mit Blick auf die Orte, an die sie vergeben wurden."