Nach Rassismus-Anklage: Englands Bronze stützt Carter

Die frühere FIFA-Weltfußballerin Lucy Bronze hat ihre Teamkollegin Jessica Carter nach deren Rassismus-Anklage unterstützt und von zunehmenden Attacken gegen die Spielerinnen im Zuge des Wachstums ihres Sports berichtet. "Je größer der Sport wird, desto lauter wird der Lärm, desto mehr Fans gibt es, aber auch desto mehr Kritiker", sagte die 33-Jährige.

"Wir sind natürlich offen für Kritik – deshalb lieben wir den Sport –, aber wir sind nicht offen für Beschimpfungen. Besonders im Frauenfußball scheinen die Online-Beschimpfungen immer schlimmer zu werden", ergänzte Bronze. Es gebe für dieses Problem sicher eine Lösung, meinte die Verteidigerin, sie habe aber "keine Antwort".

Carter, Verlobte von Deutschlands EM-Heldin Ann-Katrin Berger, hatte am Rande der EURO in der Schweiz rassistische Attacken öffentlich gemacht. Die Abwehrspielerin von Titelverteidiger England kündigte als Konsequenz ihren Rückzug aus den Sozialen Medien an.

Der englische Verband verurteilte die Anfeindungen und versicherte Carter vor dem EM-Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Italien seine Unterstützung, die Polizei wurde eingeschaltet. Auch kündigten die Lionesses an, vor Spielen nicht mehr auf die Knie gehen zu wollen. Der Fußball müsse "einen anderen Weg finden", um gegen Rassismus vorzugehen.

Bronze nahm die Verbände FIFA und UEFA, aber auch die Betreiber von Social-Media-Plattformen in die Pflicht. "Kleine Schritte" reichten nicht mehr, um das Problem aus der Welt zu schaffen. "Wir wissen, dass es die Leute in den höheren Rängen sind, die letztendlich etwas bewirken können. Aber ich denke, wir wissen auch, dass wir als Spieler nie hilflos sind", sagte sie.

Dass sich Carter öffentlich derart deutlich geäußert habe, "ist für unser gesamtes Team eine große Ermutigung", ergänzte Bronze: "Es gibt den Menschen mehr Kraft, mutig zu sein, aufzustehen und ihre Meinung zu sagen und zu sehen, dass alle Teamkolleginnen und das ganze Land hinter ihnen stehen. Das bedeutet in solchen Momenten sehr viel."