Nati versetzt die Schweiz in Ekstase: "Erstklassig!"

Erster Sieg, das Viertelfinale zum Greifen nah und ein Land im EM-Fieber: Die Schweizer Fußballerinnen haben mit ihrem Erfolg gegen Island (2:0) für Euphorie unter den heimischen Fans gesorgt. "Ich hatte vor dem Spiel dreimal Tränen in den Augen. Das erste Mal, als ich Videos aus der Stadt bekommen habe. Das zweite Mal, als wir hier mit dem Bus vor das Stadion gefahren sind und alle Fans gewartet haben. Und das dritte Mal bei der Nationalhymne", sagte Nati-Kapitänin Lia Wälti.

Bereits vor der Partie hatten sich 14.000 Menschen zum Fanmarsch vom Bundesplatz zum Stadion in Bern versammelt, in der Arena verfolgten knapp 30.000 Zuschauer, wie Geraldine Reuteler (76.) und Alayah Pilgrim (90.) die Schweizerinnen Richtung K.o.-Runde schossen. "Das sind Träume, die für uns in Erfüllung gehen", betonte Wälti: "Vielleicht ist es sogar etwas, das wir uns so gar nie erträumt haben. Ich bin so stolz, dass wir das so aufsaugen und mit den Fans feiern konnten."

Sie habe "nicht geglaubt, dass die Schweizer Bevölkerung eine solche Atmosphäre schaffen kann", betonte die schwedische Nati-Trainerin Pia Sundhage: "Erstklassig, einfach nur erstklassig!" Es fühle sich an, "als wären wir zwölf Spielerinnen auf dem Platz", sagte Außenbahnakteurin Nadine Riesen: "Verdammt geil trifft es am besten. Wir sagen uns vor jedem Spiel, dass wir das aufsaugen, aber auch allen etwas zurückgeben wollen."

Die Berner Zeitung schrieb von einer "EM-Party in Bern" - und es soll nicht die letzte gewesen sein. "Ich hoffe, wir machen einen guten Job gegen Finnland und erreichen das Viertelfinale", sagte Sundhage vor dem Gruppenfinale am Donnerstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN): "Das wäre fantastisch. Nicht nur für uns, sondern für das ganze Land, denn die Entwicklung des Frauenfußballs hier ist nicht zu stoppen."

Schon ein Punkt würde reichen, um bei der dritten Teilnahme erstmals in der Geschichte die EM-Gruppenphase zu überstehen.