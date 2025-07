Oberdorf lobt "extreme Mentalität" der DFB-Elf

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf sieht für die DFB-Auswahl im EM-Halbfinale gegen Spanien gute Chancen. "Wir haben es bei der letzten EM bewiesen, dass wir standhaft sind und widerstandsfähig", und auch im Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 i.E.) habe sich gezeigt, "dass wir eine extreme Mentalität haben", sagte Oberdorf vor dem Duell mit den Weltmeisterinnen am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich.

Diese Qualität sei der Schlüssel, "den man braucht, um ins Finale einzuziehen", betonte Oberdorf, die bei der EURO in der Schweiz nach ihrer langen Verletzungspause fehlt. "Wenn wir es jetzt noch schaffen, unseren Fußball aufzuziehen und mit elf Leuten auf dem Platz zu sein, glaube ich, dass das auch gegen Spanien möglich ist", ergänzte die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern.

Der Weltmeister sei "in diesem Turnier bisher noch gar nicht so gefordert" worden, meinte Oberdorf (23). "Man sieht aber die Qualität, die haben Weltstars in ihren Reihen, spielen attraktiven Fußball. Deswegen glaube ich, dass wir da defensiv wieder kompakt stehen - das ist ja unser neues Lieblingswort bei der Nationalmannschaft - und uns in jeden Zweikampf reinknallen müssen."

Gegen Frankreich habe das perfekt geklappt. "Janina Minge ist da extrem vorweggegangen, genau so wie eine Elisa Senß. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel sehen werden."

Das erwartet auch Oberdorfs Münchner Kollegin Alara Sehitler. "Das Frankreich-Spiel hat uns brutal gutgetan", sagte die Jungnationalspielerin (18) und betonte: "Wir gehen da mit sehr viel Selbstvertrauen rein, weil wir wissen: Wir haben Frankreich geschlagen, die ein sehr gutes Turnier gespielt haben. Wir gehen mit der Einstellung rein, dass wir jeden schlagen können."

Auch den Weltmeister? "Spanien ist eine Topnation, das wissen wir alle, aber wir können denen auch gut einen Strich durch die Rechnung machen", meinte Sehitler.