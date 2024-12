Österreichs Fußballerinnen verpassen EM-Ticket

Der EM-Traum der österreichischen Fußballerinnen ist geplatzt. Das mit zahlreichen Bundesliga-Spielerinnen gespickte Team muss nach dem 0:1 (0:0) gegen Polen im Play-off-Rückspiel in Wien bei dem Turnier im kommenden Sommer in der Schweiz zuschauen. Schon das Hinspiel hatte die Elf um die Münchner Stammkraft Sarah Zadrazil mit 0:1 verloren, bei der vergangenen EM 2022 war Österreich im Viertelfinale gegen Deutschland ausgeschieden.

Eines der letzten sieben EM-Tickets sicherte sich dagegen Star-Stürmerin Ada Hegerberg mit dem norwegischen Nationalteam. Nach dem 4:0 im Hinspiel gewann Norwegen auch das zweite Duell mit Nordirland souverän mit 3:0. Die Qualifikation für das Turnier (2. bis 27. Juli) gelang in den abschließenden Play-off-Spielen am Dienstagabend auch dem WM-Dritten Schweden, Finnland und Portugal sowie Belgien und Wales.

Die deutsche Auswahl hatte die Qualifikation bereits zuvor durch den Sieg in der Gruppe A4 perfekt gemacht. Die vier Vierergruppen werden am 16. Dezember in Lausanne ausgelost.