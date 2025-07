Popp traut Gwinn trotz Verletzung wichtige EM-Rolle zu

Trotz ihrer Verletzung kann Giulia Gwinn laut der früheren DFB-Kapitänin Alexandra Popp (34) im weiteren EM-Verlauf noch eine wichtige Rolle einnehmen. "Giuli wird weiterhin voll da sein. Mit einem weinenden Auge. Verbaler Support, reger Austausch mit dem Team – man kann auch von außen Einfluss nehmen", sagte Popp der Bild über ihre Nachfolgerin als Anführerin der deutschen Fußballerinnen.

Besonders Gwinns Reaktion nach der Hiobsbotschaft hob Popp hervor. Dass die 26-Jährige nach der Diagnose Innenbandverletzung im Knie und dem damit verbundenen EM-Aus direkt an den Erfolg des Teams gedacht habe, zeige, "wie sich Giuli entwickelt hat und dass sie die richtige Position als Kapitänin hat", betonte Popp, die ihre DFB-Karriere im Vorjahr beendet hatte.

Wegen der beim Auftakt gegen Polen (2:0) erlittenen Verletzung war Gwinn in Absprache mit ihrem Verein FC Bayern am Sonntag aus dem Teamquartier in Zürich abgereist, um sich in München behandeln zu lassen. Es ist aber geplant, dass die Rechtsverteidigerin zum finalen Gruppenspiel des Rekordeuropameisters gegen Schweden am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) zurückkehrt, um die DFB-Auswahl vor Ort zumindest von außen unterstützen zu können.

Popp hatte bei der Partie am vergangenen Freitag in St. Gallen mit ihrer langjährigen DFB-Teamkollegin gelitten. Gwinns Verletzung zu sehen, sei "nicht schön" gewesen. "Ich habe ihr Genesungswünsche geschickt. Erstes Turnier als Kapitänin – und dann passiert sowas durch eine normale Grätsche", sagte die Wolfsburgerin. Gwinn werde aber "stärker zurückkommen".