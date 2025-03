"Eine Million Zuschauer": Neuendorf mit großem EM-Ziel

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat mit Hinblick auf die Frauen-Fußball-EM mit einer imposanten Zahl für Aufsehen gesorgt. "Unser Ziel ist es bei den Spielen, die wir dann sehen, über eine Million Zuschauer ins Stadion zu bringen", sagte Neuendorf während der Pause der Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern am Sonntag bei MagentaSport.

Dass die Europameisterschaft 2029 in Deutschland stattfinden wird, steht noch nicht fest. Auch Dänemark und Schweden, sowie Polen, Italien und Portugal haben Interesse, das Mega-Event auszurichten. "Wir trauen uns zu, ein großes Fußballfest zu feiern hier in Deutschland, das den Fußball aber nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa voranbringt", sagte der 63-Jährige.

Zuletzt hatte die Frauen-Bundesliga immer wieder mit Zuschauerrekorden geglänzt. Beim Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Bayern wurde der Saisonrekord von 35.711 Fans aufgestellt. Das Nordderby im DFB-Pokal zwischen den Fußballerinnen vom Hamburger SV und Werder Bremen ist mit 57.000 Tickets ausverkauft.

Der bisherige EM-Rekord wurde beim vergangenen Turnier in England aufgestellt. Damals kamen insgesamt 574.875 Fans in die Stadien.