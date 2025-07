"Heimspiel" im Halbfinale: 10.000 DFB-Fans in Zürich erwartet

Die deutschen Fußballerinnen dürfen sich im EM-Halbfinale gegen den Weltmeister Spanien erneut auf ein "Heimspiel" freuen. Rund die Hälfte aller Tickets für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) ging an Fans aus Deutschland, laut DFB werden mindestens 10.000 deutsche Anhänger im Züricher Letzigrund erwartet. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützt das Team im Stadion.

Schon bei den bisherigen vier EM-Partien waren die Fans der DFB-Frauen zahlreich vertreten gewesen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark war das Team von Bundestrainer Christian Wück von rund 17.000 deutschen Fans in Basel unterstützt worden. So viele Auswärtsfans waren nie zuvor bei einem Spiel der deutschen Fußballerinnen. Auch beim Viertelfinal-Krimi gegen Frankreich (6:5 i.E.) waren die DFB-Anhänger klar in der Überzahl.