Konkret geht es dabei um Lennart Karl, Adam Aznou, Leon Klanac, Cassiano Kiala, Jonah Kusi-Asare und David Santos Daiber und Wisdom Mike, die auch schon im Rahmen der FIFA Klub-WM in den USA mit dabei waren.

Beim FC Bayern München kamen zuletzt in der Meister-Saison 2024/25 die eigenen Talente nur sehr vereinzelt zum Einsatz.

Beim FC Bayern München dürfen sich in der Saison 2025/26 wohl zahlreiche Talente Hoffnungen machen, häufiger zum Einsatz zu kommen. Laut "Sport Bild" gab es dahingehend beim Rekordmeister einen Philosophiewechsel.

"Wir setzen großes Vertrauen in diese Nachwuchsspieler: Jeder hat die Chance, seinen Weg zu machen. Die Tür ist bei uns generell offen - das gilt auch für weitere Talente", wird Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zitiert.

Einbau der Nachwuchsspieler: Kompany nun gefordert

Durch die stärkere Fokussierung auf die eigenen Talente vom Bayern-Campus steht nun auch Kompany unter Druck, diesen auch auf Profi-Niveau Einsatzzeiten zu geben. In der zurückliegenden Saison kamen U19-Spieler in den Reihen des Rekordmeisters nur auf 53 Einsatzminuten in Pflichtspielen.

"Immer wenn der FC Bayern eine Ära geprägt hat, war zuvor ein Trainer da, der auf junge Spieler gesetzt hat", sagt zuletzt Ex-FCB-Profi und "Sky"-Experte Didi Hamann und kritisierte Kompany: "Es ist für den FC Bayern auf Sicht nicht tragbar - und auch nicht finanzierbar - , einen Trainer zu haben, der nicht auf Talente setzt".