"In einem Loch": DFB-Frauen gewähren Einblicke in Gefühlswelt

Die deutschen Fußballerinnen starten gegen Polen in die EM-Titelmission - im Anschluss an das Auftaktduell am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in St. Gallen geben einige von ihnen tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt. In der ZDF-Dokumentation "Kopfsache – Wie unsere DFB-Stars mit Druck umgehen" sprechen Nationalspielerinnen wie Laura Freigang, Lea Schüller und Klara Bühl über das Thema mentale Stärke (23.10 Uhr).

"Ich würde schon sagen, dass ich mental auch schon einige Male hatte, wo ich einfach kaputt oder fertig war. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich das mittlerweile auch sagen kann, weil das, glaube ich, auch wichtig ist", sagte Freigang. Im Fußball oder Leistungssport gehe es "oberflächlich gesehen um Stärke", erklärte die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt: "Die Starken schaffen es und die Schwachen werden aussortiert. Das ist ja, ganz hart formuliert, so ein bisschen das System vom Leistungssport. Und da wurde lange bis zu einem gewissen Maß einfach erwartet, dass man damit umgehen kann."

Schüller berichtet in dem Film unter anderem von Problemen nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr. "Olympia war eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit und körperlich ging es mir danach auch gar nicht gut und da war ich schon echt so in einem richtigen Loch", erzählt die Bayern-Stürmerin. Sie habe in dieser Zeit mit einem Mentalcoach gearbeitet und sei auch "wieder zurückgekommen".

Nach der Partie gegen Polen warten bei der EM in der Schweiz noch Dänemark und Schweden auf die DFB-Frauen.