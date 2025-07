"Kein Risiko": Frankreich im Topspiel ohne Kapitänin Mbock

Frankreichs Fußballerinnen müssen ohne ihre Kapitänin Griedge Mbock in die Europameisterschaft in der Schweiz starten. Im Topspiel der Gruppenphase gegen Titelverteidiger England fehlt die Innenverteidigerin am Samstagabend (21.00 Uhr/ZDF) aufgrund einer Wadenverletzung. "Sie wird bei uns sein, aber nicht auf dem Platz", erklärte Nationaltrainer Laurent Bonadei am Freitag.