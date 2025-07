"Komplett überzeugt": Künzer stärkt Gwinn-Ersatz Wamser

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer traut Carlotta Wamser (21) bei der Fußball-EM die Rolle als Vertreterin für die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn auf der rechten Abwehrseite zu. "Wir sind sehr begeistert, welche Entwicklung Carlotta in den letzten Monaten gemacht hat", sagte Künzer: "Wir sind komplett überzeugt von ihr."

Wamser, die in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, könnte schon im zweiten Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Dänemark in die Startelf rücken. Beim Auftaktsieg gegen Polen (2:0) war die Außenbahnspielerin nach Gwinns Verletzung eingewechselt worden und zu ihrem EM-Debüt gekommen.

"Ich finde es einfach schön, dass sie in dieser Situation zeigen konnte, welche Qualitäten in ihr stecken", lobte Künzer nach dem dritten Länderspiel der Newcomerin, der nach Gwinns EM-Aus eine wichtige Rolle zukommen dürfte. Wamser, die im Laufe der Saison von der offensiven auf die defensive Außenbahn gerückt ist, sei "körperlich unglaublich stabil" und bringe "eine super Dynamik" mit. "Sie macht das richtig gut seit der Vorbereitung."

Im Team wird auch Wamsers Persönlichkeit abseits des Platzes geschätzt. "Sie bringt nochmal eine andere Art mit rein, sie ist ein Typ, den wir gerne im Team haben", betonte Künzer. Die 21-Jährige sei "unglaublich natürlich, spontan und witzig. Sie macht sich nicht viele Gedanken."