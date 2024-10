"Mamma mia": Cucurella offenbart Gedanken nach Handspiel

Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella hat seine unmittelbaren Gedanken nach dem viel diskutierten Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland offenbart. "Mamma mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose, schaute den Schiedsrichter an und sah, dass er sich sicher war: 'Kein Elfmeter!'", beschrieb der 26 Jahre alte Verteidiger im Interview mit der Gazzetta dello Sport die entscheidenden Momente, als ganz Fußball-Deutschland einen Strafstoß gefordert hatte.