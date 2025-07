"Nicht überbewerten": Hegering nimmt DFB-Team in Schutz

Die frühere Nationalspielerin Marina Hegering sieht die Niederlage des DFB-Teams gegen Schweden nicht als Problem für den weiteren Turnierverlauf an. "Wenn man 60 Minuten gegen eine Topmannschaft in Unterzahl spielt, ist es nicht verwerflich, dieses Spiel zu verlieren. Von daher darf man es nicht überbewerten", sagte die 35-Jährige im Podcast der Sportschau. Vielmehr sehe sie das "bittere" 1:4 gegen die Skandinavierinnen als "Learning" für die verjüngte deutsche Nationalelf.

Mit ihrem Rücktritt, jenem von Alexandra Popp sowie dem Start von Bundestrainer Christian Wück habe es in jüngerer Vergangenheit nun mal "viele Veränderungen" gegeben. "Da muss man sich auch erst mal finden", betonte Hegering: "Es ist eine Entwicklungssache, das ist gar nichts Schlimmes. Die Mannschaft hat die Chance verdient, sich selber zu finden. Ich glaube, sie sind da auf einem guten Weg." Ein Turnier wie die EM sei hierfür "die perfekte Möglichkeit".

Das DFB-Team trifft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Viertelfinale auf Frankreich, im Tor wird dabei erneut Ann-Katrin Berger stehen. Hegering glaubt nicht, dass die öffentliche Kritik die Torfrau beeinflussen wird. "Anne ist komplett bei sich und macht ihr Ding", betonte Hegering: "Sie hat schon vieles erlebt und ist komplett gefestigt in dem, was sie tut. Sie soll genau machen, wonach sie sich fühlt, weil dann ist sie absolut stark."