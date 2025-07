"Sehr besonders": DFB-Frauen treffen auf Knaaks "zweite Heimat"

Das EM-Gruppenfinale der deutschen Fußballerinnen hat für Rebecca Knaak eine besondere Bedeutung. "Ich verbinde mit Schweden sehr viel und sehe es so ein bisschen als zweite Heimat an", sagte die Innenverteidigerin vor dem Klassiker gegen die Skandinavierinnen am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN), wenn es im Züricher Letzigrund um den Gruppensieg geht: "Es ist schon etwas sehr Besonderes, jetzt ausgerechnet gegen Schweden zu spielen."