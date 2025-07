"Sehr gefährlich": DFB-Frauen vor Pajor gewarnt

Wie stoppt man Ewa Pajor? Ihre Ex-Teamkollegin Jule Brand weiß Rat. "Ewa mag es nicht, wenn man ganz nah an ihr oder eklig ist", sagte die Fußball-Nationalspielerin vor Deutschlands EM-Auftakt gegen Polen am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN).

Mit der polnischen Topstürmerin vom FC Barcelona hatte Brand zusammen beim VfL Wolfsburg gespielt, in neun Bundesliga-Jahren wurde Pajor zweimal Torschützenkönigin. "Sie ist sehr schwer in den Griff zu bekommen, sie ist sehr wuselig, sehr schnell, sehr gefährlich und eiskalt vor dem Tor", warnte Brand und fügte an: "Ich habe nicht gerne gegen sie gespielt."

Auch Sjoeke Nüsken stellt sich auf ein hartes Stück Arbeit ein, umso wichtiger werde die Anfangsphase in St. Gallen. "Für Polen ist es das erste EM-Spiel. Ich glaube, sie werden sehr, sehr heiß sein und wir müssen direkt dagegen halten und unser Spiel durchdrücken", sagte die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea.