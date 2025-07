Simic lobt "Unterschiedsspielerin" Brand - und fordert Konstanz

Ex-Nationalspielerin Julia Simic sieht in Jule Brand eine Schlüsselfigur im deutschen EM-Kader – mahnt vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden aber mehr Konstanz bei der 22-Jährigen an. "Sie hatte noch kein perfektes Spiel, in dem sie über die komplette Spielzeit sichtbar war", sagte Simic im Gespräch mit ran. Dennoch sei Brand eine "Unterschiedsspielerin".