Spanien "verwundbar": Grings sieht Chance fürs DFB-Team

Nicht mitspielen, sondern blitzschnell kontern - so können die deutschen Fußballerinnen den Weltmeister Spanien aus Sicht von Inka Grings knacken. Spanien spiele "unglaublich ballsicher", sagte die zweimalige Europameisterin vor dem Halbfinal-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich bei RTL/ntv, "aber sie sind verwundbar und das müssen wir bestmöglich ausnutzen."