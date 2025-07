Frauen-EM 2025: "Deutschland kann gegen Spanien überraschen, wenn … " - Katja Kraus im Interview

Die frühere Nationaltorhüterin Katja Kraus erzählt im Interview mit ran, wie sich der Frauenfußball über die Jahrzehnte verändert hat, spricht außerdem über Ihren Eindruck von der deutschen Nationalmannschaft und über das bevorstehende Halbfinale gegen Spanien.

Von Oliver Jensen

Für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft steht am Mittwochabend das EM-Halbfinale gegen Spanien bei der Endrunde in der Schweiz an (ab 21:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn).