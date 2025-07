Sportwetten: DFB-Frauen gegen Spanien klarer Außenseiter

Nach dem erfolgreichen Kraftakt gegen Frankreich stehen die DFB-Frauen im Halbfinale gegen Weltmeister Spanien vor einer noch höheren Hürde - laut den Buchmachern gar der größten des Turniers. Mit einer Quote von 5,25 auf einen deutschen Sieg gilt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück bei Sportwettenanbieter bwin am Mittwochabend (21.00 Uhr/ARD und DAZN) in Zürich als klarer Außenseiter.