Sportwetten: DFB-Frauen zählen zu EM-Favoriten

Die deutschen Fußballerinnen gehören bei der EM für die Buchmacher zum Favoritenkreis. Das Team um Kapitänin Giulia Gwinn ist für das Turnier in der Schweiz beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Titelquote von 5,50 notiert. Bessere Chancen werden nur den Weltmeisterinnen aus Spanien (2,75) und Titelverteidiger England (5,00) zugerechnet, die Gastgeberinnen sind dagegen Außenseiter (26,00).

Rekordsieger Deutschland geht indes auch als klarer Favorit (1,07) in sein Auftaktspiel gegen Polen am Freitag (21.00 Uhr/ARD und DAZN). Gelingt Ewa Pajors Polinnen in St. Gallen die Sensation, liegt die Quote bei 29,00. Nationalstürmerin Lea Schüller wird zudem im Rennen um den Goldenen Schuh als beste EM-Torjägerin hinter Spaniens Esther Gonzalez (7,00) auf Rang zwei (7,50) notiert.