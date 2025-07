Sportwetten: Spanien hat vor EM-Finale die Nase vorn

Spaniens Fußballerinnen haben im Finale gegen Titelverteidiger England am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) beste Aussichten auf den ersten EM-Titel - zumindest, wenn es nach den Buchmachern geht. Sportwettenanbieter bwin stellt für einen Sieg der Engländerinnen mit einer Quote von 2,75 eine höhere Auszahlung in Aussicht als bei einem Tipp auf Deutschland-Bezwinger Spanien (1,40).