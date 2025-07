Vor dem EM-Start: Wück und DFB-Frauen setzen auf Routine

Vor dem EM-Start greifen Bundestrainer Christian Wück und die deutschen Fußballerinnen auf bewährte Abläufe zurück. Zur Vorbereitung auf die Partie am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Polen in St. Gallen startet der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück, gefolgt von einer Einheit zur Aktivierung, wie Wück erklärte.

Danach steht die Abschlussbesprechung auf dem Programm, in der es um die Aufstellung, Standards und auch "noch mal kurz um den Gegner" gehen wird, so der Bundestrainer. Anschließend ist Geduld gefragt. "Dann warten wir, bis es 21.00 Uhr wird und wir endlich in die EM starten dürfen. Das wird ein langer Tag für mich und die Spielerinnen", betonte der 52-Jährige.

Eine gewisse Nervosität sei dabei auch völlig normal, insbesondere bei Spielerinnen, die vor ihrem ersten Turnierspiel stehen. "Es ist natürlich nochmal eine andere Anspannung da. Ich kann von mir sprechen - sobald das Spiel angepfiffen ist, ist die weg", erklärte Vize-Kapitänin Janina Minge.