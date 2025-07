Wück nach historischer Pleite: "Werden wieder aufstehen"

Bundestrainer Christian Wück hat sich nach der historischen EM-Niederlage der deutschen Fußballerinnen kämpferisch gezeigt. "Wir liegen jetzt am Boden, wir werden aber auch wieder aufstehen", sagte Wück nach dem 1:4 (1:3) gegen Schweden im ZDF: "Wir werden uns wieder aufrichten. Das wird ein paar Stunden dauern. Aber danach gehen wir voller Freude ins Viertelfinale."

Nach zwei Dreiern verlor der teilweise vogelwilde Rekordeuropameister das letzte Vorrundenspiel trotz Führung gegen Mitfavorit Schweden, es war die höchste Niederlage der deutschen EM-Geschichte. Im Viertelfinale am kommenden Samstag wartet nun ein dicker Brocken auf den achtmaligen Titelträger, der den Gruppensieg klar verpasst hat. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) muss sich steigern, wenn sie in der Runde der besten Acht gegen Frankreich, England oder die Niederlande bestehen will.

"Es gab eine Aneinanderreihung von Verhaltensweisen, die nicht gut waren - daran müssen wir arbeiten", sagte Wück: "Das Ziel war nicht, vier Tore zu bekommen. Das dürfte allen klar sein. Daraus müssen wir unsere Schlüsse ziehen."