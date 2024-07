Xhaka angeschlagen - Einsatz gegen England nicht in Gefahr

Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka muss in der Vorbereitung auf das EM-Viertelfinale gegen England kürzertreten. Aufgrund von Adduktorenbeschwerden trainiert der Anführer von Bayer Leverkusen derzeit individuell, ein Einsatz am Samstag (18.00 Uhr/MagentaTV) in Düsseldorf sei aber "nicht in Gefahr", wie ein Verbandssprecher der Schweizer am Dienstag mitteilte.