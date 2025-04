Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern: Frauen-Bundesliga im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Am 19. Spieltag lädt die Frauen-Bundesliga zum absoluten Topspiel ein. Vor rund 28.000 Zuschauern trifft Eintracht Frankfurt auf den FC Bayern. So siehst du den Kracher im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

"Es ist ein Highlight-Spiel. Wir wollen gegen sie punkten. Wir werden Vollgas geben", erklärte Frankfurt-Offensivspielerin Geraldine Reuteler gegenüber "hr-sport" vor dem Topspiel in der Frauen-Bundesliga.

Unterstützt wird die Mannschaft dabei wohl von rund 28.000 Zuschauern. Es wäre ein Frankfurter Rekord!

Gegen die Bayern-Frauen steht dabei auch eine Menge auf dem Spiel. Die Münchnerinnen gehen mit sechs Punkten Vorsprung in die Partie. Wollen die SGE-Frauen ihre Chance auf den Meistertitel wahren, muss schon fast ein Heimsieg her.

Eintracht-Trainer Niko Arnautis hofft auch deshalb auf ein gutes Spiel seiner Mannschaft: "Wenn wir am Maximum spielen, sind wir in der Lage, allen weh zu tun. Das haben wir am Samstag auch vor. Jeder kann rechnen. Wenn wir gewinnen, sind wir auf drei Punkte ran. Aber es geht darum, dass wir unbedingt europäisch spielen wollen nächste Saison."