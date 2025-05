Die 25-Jährige erlitt bereits früh in ihrer Karriere zwei Kreuzbandrisse. Im Herbst 2020 und in 2022 verletzte sich die Stammkraft des FC Bayern München schwer.

Im Buch "Write your own Story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" berichtet Giulia Gwinn über ihren Werdegang im Frauenfußball und einen emotionalen Anruf der Klub-Ikone Uli Hoeneß.

FC Bayern München: Giulia Gwinn von Uli Hoeneß beeindruckt

Ein emotionaler Moment, wie sich aus den nächsten Zeilen rauslesen lässt: "Dieser Anruf bedeutet mir viel. Weil es ihm wichtig war, mir Mut zuzusprechen. Und mir seine Unterstützung und die des Klubs zuzusichern. Eine Aktion, die mich sehr bewegt."

Bei der Buch-Premiere von Gwinn erklärte Hoeneß den Anruf sogar nochmal: "Die Giulia hat mir so leid getan. Ich musste ja selbst wegen einer schweren Knieverletzung mit 27 aufhören und konnte mir ungefähr vorstellen, was in ihr vorgeht. In so einem Moment muss man nicht viel reden, sondern einfach da sein. Da muss der Verein da sein."

Der Rest ist Geschichte.

Mit 25 Jahren gewann Gwinn bereits vier Mal die Deutsche Meisterschaft und vor wenigen Wochen erstmals den DFB-Pokal.