Zum offiziellen Saisoneröffnungspiel der Frauenfußball-Bundesliga strömen mehr Fans ins Stadion als jemals zuvor im deutschen Vereinsfußball der Frauen. Damit hielt die alte Bestmarke nur wenige Monate.

Das erste Saisonspiel der Fußballerinnen des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen hat für einen Zuschauerrekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen gesorgt. 57.762 Fans kamen am Samstag zum ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison in die Allianz Arena.

Damit wurde die bisherige Bestmarke von 57.000 Fans beim Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im vergangenen März im Hamburger Volksparkstadion übertroffen.

Die Bundesliga-Bestmarke von 38.365 Zuschauern beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt im April 2023 war bereits im Vorverkauf deutlich getoppt worden.

Der Double-Sieger aus München feierte zum Auftakt ein 2:0 (0:0) über Leverkusen. Für die Tore sorgten Neuzugang Vanessa Gilles (76.) und Joker Klara Bühl (77.) per Doppelschlag. Es war der 14. Sieg nacheinander in der Bundesliga.