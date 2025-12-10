Die Frauen des FC Bayern München stehen bei Atletico Madrid kurz vor dem Dreier. Doch dann schlagen die Gastgeberinnen zurück. Giulia Gwinn scheitert vom Punkt.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben im Kampf um den direkten Einzug in das Viertelfinale der Champions League einen bitteren Rückschlag kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Jose Barcala kam am Mittwoch bei Atlético Madrid trotz spielerischer Überlegenheit nicht über 2:2 (0:1) hinaus. Nach zuvor wettbewerbsübergreifend elf Pflichtspielsiegen in Serie ließen die Bayern damit wichtige Punkte liegen und verpassten den Sprung in die Top vier.

"Wir sind sehr traurig, weil wir sehr gut in das Spiel zurückgekommen sind", sagte Bayerns Nationalspielerin Klara Bühl bei "Disney+": "Das Unentschieden ist schwer zu akzeptieren."

Vilde Böe Risa (13.) brachte das Heimteam mit einem verwandelten Handelfmeter nach Videobeweis in Führung. Im zweiten Durchgang schoss dann zunächst DFB-Kapitänin Giulia Gwinn einen Handelfmeter nach VAR-Check über das Tor, bevor Pernille Harder (63./78.) die Partie drehte. In der Schlussphase erzielte Fiamma (88.) mit einem Traumtor aber noch den Ausgleich.

Am letzten Spieltag treffen die Bayern, die nun nur Sechster sind, aber zumindest die Teilnahme an den Play-offs schon sicher haben, am 17. Dezember auf Valerenga IF.

Nur die besten vier Teams ziehen ins Viertelfinale ein, die acht folgenden Klubs müssen die weiteren vier Tickets ausspielen.