"Es gibt eine Entscheidung, die meinerseits praktisch getroffen ist – und die lautet, nicht zur Klub-WM zu fahren", stellte CR7 am Samstag im Rahmen der PK vor dem Nations-League-Finale klar.

Die Wünsche der Ronaldo-Fans sind aber wohl vergebens. Der Superstar hat inzwischen angekündigt, dass er beim FIFA-Turnier in den USA nicht dabei sein wird.

Alle Spiele des FC Bayern und des BVB bei der Klub-WM werden LIVE in Sat.1, im Livestream auf Joyn und auf ran.de übertragen.

Nun hoffen die Fans darauf, dass es bei der Klub-WM im Sommer (live in Sat.1, auf Joyn und ran.de) zu einem erneuten Duell der beiden kommen könnte.

Cristiano Ronaldo hat seine Entscheidung bezüglich einer Teilnahme an der Klub-WM bekannt gegeben. Zuvor hatten der portugiesische Superstar selbst sowie FIFA-Präsident Gianni Infantino die Gerüchte hochkochen lassen.

CR7 steht seit 2023 in Saudi-Arabien bei Al-Nassr unter Vertrag, hatte jedoch Ende Mai seinen Abschied angekündigt: "Das Kapitel ist zu Ende. Die Geschichte? Wird weiter geschrieben."

Ronaldo kurbelte Gerüchte selbst an

Das Wichtigste in Kürze

Im Anschluss gab es zahlreiche Gerüchte in Bezug auf die Ronaldo-Zukunft und die Teilnahme an der Klub-WM. Inzwischen scheint es aber doch wieder möglich zu sein, dass der Routinier seinen am 30. Juni 2025 auslaufenden Vertrag bei Al-Nassr verlängert. Der Saudi-Klub ist für die Klub-WM nicht qualifiziert.

Rivale Messi hingegen spielt bei Inter Miami in den USA und ist mit dem Klub beim großen Turnier im Sommer dabei.