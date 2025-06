FC Bayern: Fährt Thomas Müller zur FIFA Klub-WM 2025 in die USA?

Der Abschied von Bayern-Legende Thomas Müller naht. Der 35-Jährige hat sein letztes Bundesliga-Spiel für den FC Bayern absolviert. Doch was ist eigentlich mit der Klub-WM? ran hat alle Antworten. Die Fans des FC Bayern blicken dieser Tage besonders wehmütig dem Saison-Abschluss hinterher. Bayern-Ikone Thomas Müller muss den Verein im Sommer nach 13 gewonnenen Meisterschaften und zwei Champions-League-Titeln verlassen. Am 17. Mai in Hoffenheim hat Müller sein letztes Spiel in der Bundesliga im Bayern-Trikot absolviert. Alle Spiele des FC Bayern bei der Klub-WM und des BVB werden LIVE in Sat.1, im Livestream auf Joyn und auf ran.de übertragen. Doch stellt die Partie am 34. Spieltag gleichzeitig auch den letzten Müller-Auftritt beim FC Bayern dar? Die Münchner stehen schließlich weder im Champions-League- noch im Pokalfinale. ran kennt die Antwort.

FC Bayern: Ist Müller bei der Klub-WM im Sommer mit dabei? Ganz so schnell werden die Bayern-Anhänger ihren Fan-Liebling noch nicht verabschieden müssen. Thomas Müller wird bei der Klub-WM noch mit dabei sein - und dann auch zum letzten Mal auf internationalem Niveau das Bayern-Trikot tragen. Diese steigt vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA. Eigentlich wäre der Vertrag von Thomas Müller bereits am 30. Juni 2025 ausgelaufen. Dies wäre inmitten der Klub-WM, jedoch haben die Vereine die Möglichkeit erhalten, Spielerverträge dahingehend anzupassen, dass sie bis zum Turnierende teilnehmen zu können. Der Kontrakt von Müller läuft nun folgerichtig bis zum 31. Juli.

FC Bayern: Gegen welche Gegner ist Thomas Müller bei der Klub-WM im Einsatz? Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der Klub-WM auf Auckland City (15. Juni), die Boca Juniors (21. Juni) und Benfica Lissabon (24. Juni). Sollten die Bayern in Gruppe C einen der ersten beiden Plätze erreichen, ginge es im Achtelfinale weiter. Die Achtelfinal-Duelle starten am 28. Juni, ehe es im Juli mit den Viertelfinal- und Halbfinal-Partien sowie dem Finale weitergeht. Klub-WM 2025: Termine, Teams, Preisgeld, Modus, Übertragung im TV - alle Infos zum neuen FIFA-Wettbewerb

FC Bayern: Wann ist Thomas Müller zum letzten Mal für den FC Bayern im Einsatz? Das ist noch offen. Der früheste Termin für einen Müller-Abschied wäre - bei Verletzungsfreiheit - der 24. Juni. Dann hängt alles davon ab, wie weit der FC Bayern bei der Klub-WM kommt. Das Finale steigt am 13. Juli in New York. Dies wäre also der optimale Zeitpunkt und Ort für den endgültigen Müller-Abschied. Klar ist aber auch, dass Müller zu einem späteren Zeitpunkt noch ein gesondertes Abschiedsspiel erhält.

FC Bayern: So können Fans Tickets für die letzten Mübler-Spiele ergattern Am 6. Mai hat eine Verkaufsphase begonnen, deren Angebote speziell an die Fans der jeweiligen Mannschaften adressiert sind. Über FIFA.com/tickets können sich Interessenten im Anfrageprozess als Anhänger des FC Bayern identifizieren. Auf diese Weise können Tickets für Spiele mit Bayern-Beteiligung erworben werden. Die Frist dauert noch bis zum 20. Mai an.

