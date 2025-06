Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 9. Juni, 16:10 Uhr: Lazio-Verteidiger weckt wohl das Bayern-Interesse +++

Laut der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" hat der FC Bayern Abwehrspieler Mario Gila von Lazio Rom ins Visier genommen.

Demnach beobachten die Münchner die Entwicklung des Defensivspezialisten genau, warten aber auch noch ab, wie es um die Zukunft von Min-jae Kim bestellt ist. Der Südkoreaner könnte den FCB verlassen, in diesem Fall gilt Gila wohl als möglicher Ersatz.

Der 24-Jährige brilliert bei Lazio mit Schnelligkeit und Spielstärke und gilt als moderner Verteidiger. In der vergangenen Saison wurde er in der italienischen Hauptstadt zur Säule in der Defensive und absolvierte 43 Pflichtspiele.

Der Vertrag von Gila in Rom läuft noch bis 2027, sein Arbeitgeber will den Kontrakt aber wohl vorzeitig verlängern. Vor allem, weil sein Jahresgehalt mit rund einer Million Euro vergleichsweise niedrig ist und er dadurch für finanzstarke Klubs wie Bayern besonders attraktiv wird.

Dem Bericht zufolge soll es diesbezüglich bereits Gespräche zwischen Klubführung und Spielerberater gegeben haben. So soll das Gehalt auch dem Stellenwert des Spielers im Team angepasst werden.