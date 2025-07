Der FC Bayern München und Borussia Dortmund verpassten das Halbfinale und haben jetzt einen kurzen Urlaub, ehe es in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison geht.

Kader: 21 Spieler eingesetzt -> 10 Spieler haben alle 5 Partien bestritten -> Manuel Neuer war dabei jede Minute auf dem Platz. Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Josip Stanisic die Feldspieler mit den meisten Minuten. -> Adam Aznou kam so gut wie nicht zum Einsatz. Lediglich acht Minuten durfte der 19-jährige Marokkaner gegen Auckland City unter Bayern Trainer Vincent Kompany ran, das chancenlos unterging. -> Auch Lennart Karl durfte nur eine Halbzeit - gegen Auckland - ran.

Tor-Bilanz: 16:6 Tore. -> Im Schnitt 3,2 Tore pro Spiel, im Schnitt 15,2 Torschüsse pro Spiel, was etwas über den Durchschnitt aller 32 Teams lag -> Der 10:0-Auftaktsieg über Auckland beeinflusst die Statistik maßgeblich.

© IMAGO/Action Plus

© IMAGO/Action Plus

Positive Überraschung: Konrad Laimer

-> Der 28-Jährige war bei allen wichtigen Spielen (nur gegen Auckland nicht) dabei, spielte mutig nach vorne, während er defensiv die Zweikämpfe annahm und nur wenige gefährliche Torchancen der Gegner zuließ.

Spielkontrolle: im Schnitt 64% Ballbesitz

-> Aber eine negative Zweikampfquote (48%).

Einnahmen/Ausgaben: Durch das Erreichen des Viertelfinals wurden rund 49 Millionen Euro eingenommen.

-> Aber der mehrwöchige Aufenthalt mit dem großen Tross im feinen Resort in Orlando – teilweise mit Partnerinnen und Kindern der Spieler – "kostete ein paar Millionen", wie Sportvorstand Max Eberl ohne genaue Zahlennennung berichtete.

FCB-Fazit: Eberl blickt beim Fazit bereits nach vorne:

-> "Die Jungs wollen erstmal abschalten, die Köpfe freibekommen. Wir haben noch bis jetzt die alte Saison gespielt, andere Vereine fangen gerade mit den Leistungstests und dem Training für die neue an. Sich mal drei Wochen nicht zu sehen, hilft allen Beteiligten, um dann wieder mit neuem Mut in die neue Saison zu gehen."

-> Trainer Vincent Kompany betonte, es sei wichtig, "dass wir dann Kraft ziehen aus dem, was wir erlebt haben".

ran-Fazit: Der FC Bayern ist früh, aber gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt im Turnier ausgeschieden - auf bittere Art und Weise. Es wurde gutes Geld eingenommen, es hätte jedoch mehr sein können. Der Gruppensieg war möglich und man hätte PSG vermeiden können. Das wurde verpasst, dafür wurde Lehrgeld bezahlt. Leroy Sane bekam Abschiedsminuten, einige Jugendspieler dafür wenig bis keine Einsatzzeit. Unverständlich bei der langen Saison und mit dem Hinblick, dass dennoch zwei Spiele verloren gegangen sind und gegen Auckland ein hohes Ergebnis klar war. Die Musiala-Verletzung trübt auch den Abschied des großen Thomas Müller. Der FCB hat ein bisschen was gewonnen, aber auch viel verloren.

Note: 3