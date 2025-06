Anzeige

Manuel Neuer Ist nach acht Minuten erstmals gefordert, entschärft Di Marias Schuss Richtung langes Eck mit einer guten Parade. Beim Führungstor durch Schjelderup machtlos. Hat Glück, als er bei einem Ausflug Upamecano unglücklich anschießt, der Ball aber über das Tor geht. Verhindert in der zweiten Halbzeit stark gegen Aktürkoglu das 0:2 (56.). ran-Note: 2

Sacha Boey Nicht ansatzweise so auffällig wie gegen Auckland. Offensiv nur wenig zu sehen, beim 0:1 zudem zu weit weg und deshalb zu spät gegen Schjelderup. Im zweiten Durchgang wieder unauffällig, fällt erst bei seiner Behandlung wegen Krämpfen wieder so richtig auf. ran-Note: 4

Dayot Upamecano Nach zwei Jokereinsätzen im bisherigen Wettbewerb erstmals seit Monaten wieder in der Startelf. Der Franzose ist bester Bayern-Spieler der ersten Halbzeit, überragend sein Zweikampfverhalten gegen den enteilten Pavlidis (18.), als er den Griechen noch einholt und dann entscheidend behindert. Hat auch die mit Abstand meisten Ballaktionen in der ersten Hälfte. Sieht nach der Pause nicht gut aus gegen Aktürkoglu und hat kurz danach Feierabend. Wird durch Tah ersetzt. ran-Note: 3

Josip Stanisic Sehr wackliger Auftritt des Eigengewächses in der ersten Halbzeit. Beim Gegentreffer ist er viel zu passiv gegen Flankengeber Aursnes, ist auch danach mehrfach nicht auf dem Posten. Wird von Di Maria und Pavlidis gleich zweimal böse vernascht. Im Pressing etwas besser, erobert ein, zwei Bälle richtig gut. Stabiler in Halbzeit zwei, weil auch nicht mehr so oft gefordert. ran-Note: 4

Raphael Guerreiro Sucht auf der linken Seite lange seine Rolle, agiert mal als Linksverteidiger, mal als zusätzlicher zentraler Mittelfeldspieler. Kann dem Spiel aber kaum etwas geben. Auch in der zweiten Halbzeit kaum mit Aktionen. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Versucht, mit seiner Ballsicherheit das Spiel zu beruhigen, hat aber kaum zündende Ideen. Scheint im Verbund mit Palhinha seine Rolle nicht wirklich zu kennen. Das ändert sich nach Kimmichs Einwechslung, plötzlich spielt auch das Eigengewächs dominanter auf. Belohnt seine Leistungssteigerung beinahe mit einem Tor, scheitert aber am starken Trubin (75.). ran-Note: 3

Joao Palhinha Der Portugiese bekommt seine Chance von Beginn an und nimmt den Platz von Kimmich im zentralen Mittelfeld neben Pavlovic ein. Agiert als der klar defensivere Part, eine klassische "Holding Six". Zeigt aber mehrfach eklatante technische Schwächen bei der Ballannahme. Seine Kernkompetenz, das defensive Absichern, kommt quasi nicht zur Geltung. Wird nach der Halbzeit durch Kimmich ersetzt. ran-Note: 5

Leroy Sane Erstmals seit seinem verkündeten Wechsel in die Türkei darf Sane ran, womöglich zum letzten Mal im Bayern-Trikot. Ist bemüht, sich ordentlich zu präsentieren, aber glücklos. Schießt nach genialer Vorarbeit von Gnabry kurz vor der Halbzeitpause unbedrängt weit drüber. Nach Olises Einwechslung im zweiten Durchgang über links, scheitert im direkten Duell völlig frei an Benfica-Schlussmann Trubin (51.). Auch danach zwar engagiert, aber ohne jeden Ertrag. Vollendet seinen Chancenwucher kurz vor Schluss mit dem nächsten vergebenen Hochkaräter. ran-Note: 5

Tom Bischof Der Neuzugang von Hoffenheim rotiert ebenfalls in die Startelf und feiert sein Debüt im Bayern-Trikot. Ihm fehlt aber völlig die Bindung zum Spiel, er wirkt wie ein Fremdkörper. Macht nicht viel falsch, aber fällt auch kaum positiv auf. Muss zur zweiten Halbzeit für Kane Platz machen. ran-Note: 4

Serge Gnabry Sein Highlight kommt kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Mit einer fantastischen Aktion lässt er Aursnes stehen und spielt einen klugen Ball ins Zentrum, den Sane aber aus dem Stadion schießt. Viel mehr ist von Gnabry nicht zu sehen, weshalb er nach der Pause durch Olise ersetzt wird. ran-Note: 4

Thomas Müller Agiert in der ersten Halbzeit für den zunächst geschonten Kane im Sturmzentrum, wirkt dort aber verloren. Bezeichnend, als er eine ordentliche Sane-Flanke nicht verarbeiten kann. Rückt nach Hereinnahme des Engländers auf seine bevorzugte Zehnerposition und ist direkt mehr eingebunden. Besetzt die Räume viel besser, wenngleich er wenige eigene Chancen hat. ran-Note: 3

